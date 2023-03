Waarom je beter in potjes kunt sparen dan op grote hoop: ‘Dwingt je bewuster na te denken’

Onderzoek Nibud: ‘60 procent huishou­dens is financieel kwetsbaar of ongezond’

Zes op de tien Nederlandse huishoudens hebben moeite financieel het hoofd boven water te houden. Dat betekent dat de financiële gezondheid van huishoudens het afgelopen jaar is gedaald. In 2021 was de helft nog financieel gezond. Dat melden accountants- en advieskantoor Deloitte, budgetinstituut Nibud en Universiteit Leiden op basis van gezamenlijk onderzoek.