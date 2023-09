Wel of geen vast contract? Lezersvragen over energie beantwoord door experts

bespaarbattle ‘Ik verdien best redelijk, maar geef het ook allemaal uit. Wat doe ik verkeerd?’

Drie huishoudens gaan in september de strijd aan in de ‘Bespaarbattle’ van deze site. Ze hebben zich aangemeld voor deze uitdaging omdat ze - met hulp van experts - willen besparen. Hoeveel komt er maandelijks binnen, en waar gaat het meeste geld naartoe? Waarop kunnen ze besparen? En natuurlijk: wie wint de battle? We volgen ze wekelijks bij hun missie. Vandaag deel 1: wie zijn de deelnemers en waarom doen ze mee?