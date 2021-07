Wendy leeft zelfvoorzienend in een tiny house: ‘Woonlasten bedragen 250 euro’

Op het dak van het tiny house zijn zes zonnepanelen bevestigd die zijn aangesloten op twee grote accu’s. ,,Stroom wekken we zelf op. In de zomer is dat een makkie. Om tien uur ’s ochtends is de batterij vaak al vol. ’s Winters moeten we daarentegen regelmatig bezuinigen. Dan zetten we ’s nachts de meterkast uit waardoor de koelkast en de ventilatie van de wc uitstaan.”



,,We hebben een regenwateropvang. Al het vocht dat op het dak van het huis terechtkomt, wordt opgevangen in een watertank van 1500 liter. Daar komt al ons water vandaan. Het water gaat vanuit de tank door een filter, zodat we het kunnen drinken en ermee kunnen douchen.”



De woning is niet op het riool aangesloten, maar heeft een composttoilet. Buiten hebben ze een composthoop en internetten doen ze via een mobiele hotspot. ,,We hebben wel gas voor het koken en warm water. Dat is een beetje valsspelen, maar ik wilde bewust niet op hout stoken omdat dat ook niet duurzaam is.”



Van Leeuwen was in haar vorige appartement 1000 euro kwijt aan woonlasten. ,,Die bedragen nu slechts 250 euro. Dat scheelt enorm.”



Je moet wel geld hebben om aan een dergelijk project te kunnen beginnen. ,,Ons huis kostte 60.000 euro in totaal. 10.000 euro daarvan gaven we uit aan zonnepanelen, zuiveringen en dat soort dingen kwijt. Timothy en ik hebben het zelf ontworpen en de bouw heeft een jaar geduurd. We konden ons huis bouwen zonder lening. We hadden een startkapitaal, en de dingen die we moesten kopen, hebben we gewoon van ons salaris betaald.”