Wildvreemde twitteraars storten geld op eerste bankrekening van dolblije Kyan (10)

,,Het was dinsdag en we hadden eindelijk alle papieren van de bank binnen. We konden het activeren. Iets waar Kyan enorm naar uitkeek! We hebben de app gedownload en ik heb direct zijn eerste zakgeld gestort: 2 euro”, vertelt Kim. Het was in het begin natuurlijk nieuw en spannend voor haar zoon. ,,De app werd regelmatig geopend en ververst om te kijken of er toevallig al meer op stond.”

Wat vindt Kyan zo leuk aan het hebben van een eigen bankrekening en pasje? Het antwoord is heel simpel: ,,Zodat ik, wanneer ik met mijn vrienden naar het centrum ga, ook zelf iets lekkers kan kopen of drinken kan halen. Ik ben een van de eersten. Hartstikke cool natuurlijk!”

Twitter

,,Ik plaats wel vaker persoonlijke dingen op Twitter”, zegt Kim. ,,Maar zoiets als dit heb ik in al die jaren nog nooit meegemaakt. Ik deelde dit met de gedachte dat ik enorm genoot van zijn blijdschap. ‘Waarom ook niet?’ ging er door mij heen. Ik vond het heel leuk en dan deel ik dat. Eigenlijk zoals ik dat altijd doe.”



Maar, al snel gebeurde er iets onder de tweet. Binnen enkele minuten kreeg Kim een privéberichtje van iemand. Ze wilde ook iets overmaken, zodat hij nog harder zou stralen. ,,Ik dacht: ‘Eh, oké. Als jij dat graag wil’ en heb toen zijn bankgegevens gestuurd. Toen was het hek van de dam. De een na de ander vroeg mij naar zijn bankgegevens.”

Donaties

Kyan was zelf niet thuis toen het gebeurde. ,,Ik was bij vrienden. Toen mijn moeder het vertelde, was ik echt sprakeloos.”



Uiteindelijk hebben 35 mensen geld overgemaakt naar Kyan, wat hem een leuk bedrag heeft opgeleverd op zijn bankrekening. ,,Normaal krijgt hij van mij 2 euro per week. Gisteren heeft hij daar ruim twee jaar aan zakgeld bij gekregen”, aldus Kim.



Dat vreemde mensen je geld geven, gebeurt natuurlijk niet dagelijks. ,,Waar we het aan verdiend hebben, waar hij het aan verdiend heeft, weten we niet. Zo ontzettend lief. Ongelofelijk! Social media brengt ook zoveel moois, dat vergeten we soms als we al die negativiteit lezen.”

Playstation

Sommige kinderen zullen niet direct weten wat te doen met zo’n bedrag. Maar Kyan heeft al heel lang één doel voor ogen: hij wil een Playstation 5. Daarvoor is hij al ruim anderhalf jaar aan het sparen. Door alle gulle twitteraars is het bedrag binnen. ,,Nu maar hopen dat hij weer snel op voorraad is, want de nieuwste console is al maanden uitverkocht”, zegt Kyan.

Volledig scherm Kyan (10) kreeg geld gedoneerd van wildvreemden op Twitter. © Eigen foto

