20-jarige wil schuur met hem erin opblazen in Geldermalsen en zendt alles live uit

GELDERMALSEN - Een 20-jarige man heeft gisteren gedreigd het schuurtje bij zijn woning in de gemeente Geldermalsen te laten ontploffen. Dit alles was via een livestream op Facebook te volgen. Hij is gistermiddag opgepakt door een arrestatieteam, het motief voor zijn daad is nog niet bekend.

De politie heeft ook een 17-jarig meisje bij de woning opgepakt dat het team tegenhield.

De man had zichzelf opgesloten met meerdere wapens in het schuurtje en had rond 12.00 uur op zijn huis geschoten en ook op een persoon die daar aanwezig was. De man liet aan de politie weten dat hij niet naar buiten zou komen en hij dreigde de schuur op te blazen.

In de tussentijd was op de livestream, die de man zelf uitzond, te zien dat de man een vuurwapen in zijn hand had.