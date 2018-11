‘Alleen in Gelderland spellen ze nieuwe gemeentenamen met ‘noord’ of ‘west’ fout’

Neder-Betuwe – eveneens in Gelderland – is trouwens ook wel een raar geval: qua spelling wijkt deze in 2002 ontstane gemeentenaam onnodig af van Overbetuwe. Eigenlijk zou Nederbetuwe beter zonder streepje geschreven kunnen worden: samenstellingen met neder worden in goed Nederlands nu eenmaal zonder koppelteken gespeld. Maar in Gelderland hoeven ambtenaren zich blijkbaar niet aan de Spellingwet te houden. Daar spellen ze Neder-Betuwe, Oost Gelre, West Maas en Waal. En straks wellicht dus ook West Betuwe.



Maar willen de inwoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal eigenlijk wel in een fout gespelde gemeentenaam ‘wonen’? En wordt het niet eens tijd om de baasjes van de Gelderse gemeentenamen eens naar een gedegen spellingcursus te sturen?