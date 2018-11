Baas Dikke Van Dale boycot verkiezingen West Betuwe om spelfout

Overtreding

En dan is de aanstaande gemeente ook nog eens in overtreding. De Spellingwet - stammend uit 2006 - stelt dat overheidsinstellingen de regels van de Nederlandse taal moet volgen zoals opgesteld door de Nederlandse Taalunie. ,,Dat geldt dus niet voor u als journalist of voor mij als tekstschrijver, maar wel voor ambtenaren”, verduidelijkt Den Boon. De kans op strafrechtelijke vervolging voor dit vergrijp acht hij, ondanks zijn frustratie, nihil.

Zelfgekozen naam

Burgemeester Jos Staatsen van Geldermalsen meent dat er niets aan de hand is. ,,Meneer Den Boon kan gerust gaan stemmen, want deze spelling is wel correct.” West Betuwe heeft geen koppelteken nodig, omdat het een zelfgekozen naam is, hebben taalwetenschappers Staatsen verzekerd. ,,Net zoals dubbele achternamen niet altijd een streepje hebben’', vult zijn woordvoerder aan. Alleen in geografische samenstellingen is het streepje verplicht. Staatsen: ,,Dit past wel bij de eigenzinnige gemeente die we willen zijn.’'