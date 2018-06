Bewoners Geldermalsen moeten water nog tot en met woensdag koken

,,Het klinkt al snel gevaarlijk", zegt woordvoerder Bram Inklaar. ,,Het is een bacterie die overal in het milieu voorkomt, in sloten plassen of beekjes. We willen hem alleen niet in ons drinkwater." Het gezondheidsrisico is volgens Inklaar heel klein. ,,Als je gezond en fit bent, zul je er absoluut geen hinder van ondervinden. Bij mensen die minder gezond zijn is er een kleine kans dat er maag- en darmklachten op kunnen treden." Mochten mensen daar last van krijgen, wordt hen aangeraden de huisarts te bezoeken.



Het bedrijf is bezig met het schoonspoelen van de leidingen. Daarbij worden steeds metingen verricht om te kijken of de plek van de besmetting achterhaald kan worden. Dit kan bijvoorbeeld een lekke pijp zijn, waar de bacterie is binnengekomen. Volgens Inklaar duurt het in ieder geval nog tot en met woensdag voordat met zekerheid gezegd kan worden dat alles schoon is.



Via de GGD en gemeente zijn artsen op de hoogte gesteld. Ook is water in flesjes beschikbaar gesteld aan verzorgingshuis Ravestein.