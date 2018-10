Bewoners zien niets in plannen tegen A2-sluipverkeer Beesd

Op welke partij gaat u stemmen? Doe de Kieswijzer

27 oktober GELDERMALSEN - Binnen tien minuten weten welke politieke partij in West Betuwe het beste bij u past? Vul dan onze Kieswijzer in. Deze tool, gemaakt voor de herindelingsverkiezingen op 21 november, laat u zien hoe de partijen denken over actuele verkiezingsthema’s. Hij is voor iedereen gratis te raadplegen via dg.nl/kieswijzer.