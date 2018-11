Brand in huis door ‘kristallen bol’ in Beesd

Alles begint voor Petra van Kuilenburg bij de voordeur

10:34 WAARDENBURG - Als ze wil weten of een kwestie leeft bij de mensen, gaat Petra van Kuilenburg (55) met haar partijgenoten bij hen langs. ,,Dan trekken we de wijk in. Deur voor deur als het moet. Dat is in mijn ogen de enige manier.”