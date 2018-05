De autosloper tegen de ballonnenman: 'We leven al 5 jaar in spanning'

Swinkels verruilt in 2012 zijn woonwagen voor de boerderij pal tegenover Renes. Eigenlijk is Henk Renes nog niet eens zo zeer kwaad op zijn overbuurman, hoewel die hem en zijn zoon met een houten paal te lijf is gegaan. In de ogen van Renes is de gemeente Culemborg de bron van alle ellende. ,,Ze houden ons al ruim vijf jaar aan het lijntje. Zo lang leven we dag en nacht al in spanning. Om niet te zeggen dat van ons leven een hel is gemaakt.’’