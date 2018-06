Deel van dorpen mag weer water drinken, Tricht moet nog week wachten

UpdateGELDERMALSEN - Het leidingwater in Geldermalsen en Deil is weer drinkbaar. Dat meldt Vitens. Het water in Tricht en Buurmalsen is nog niet helemaal schoon. Daar moet een deel van de bewoners nog tot en met volgende week woensdag water blijven koken voordat het gedronken mag worden.

In Tricht gaat het om 458 adressen en in Buurmalsen om 5 huishoudens aan de Burensedijk. Bewoners van deze huizen krijgen vandaag nog een brief in de bus met informatie van Vitens.

Zondagavond raakte het water van 8.000 huishoudens besmet met de Enterokokkenbacterie. Direct drinken van water uit de kraan kan zorgen voor darmklachten. Daarom luidde het advies: water eerst drie minuten koken.

Metingen

Vitens deed de afgelopen dagen meerdere metingen in de dorpen waarbij monsters van het water werden afgenomen. Het is nog steeds niet duidelijk waardoor het water besmet is geraakt met de bacterie, vertelt Bram Inklaar, woordvoerder van Vitens.

,,Dat is heel lastig te achterhalen. Water is enorm dynamisch. Het ene moment is het op de ene plek, een minuut later is het een kilometer verderop. Waar de bacterie precies vandaan komt, weten we niet.’’

De afgelopen dagen heeft Vitens de leidingen in de dorpen schoongespoeld door middel van pompen. ,,Het water moest ververst worden. Het vuile eruit en het schone erin. Brandkranen hebben we bijvoorbeeld opengezet zodat het vervuilde water weg kon lopen.’’

Volledig scherm Bij de brandweerkazerne Geldermalsen delen Reymond Mota en Rick Verwoert van Vitens water uit . © Eveline Van Elk

Niet duidelijk

Waarom het water in Tricht en een deel van Buurmalsen nog niet drinkbaar is, is nog niet helemaal duidelijk. ,,Voorlopig moeten mensen daar voor de zekerheid het water dus eerst nog koken.’’

Gisteren deelde Vitens bij de brandweerkazerne in Geldermalsen gratis drinkwater uit. Dat gaat het waterbedrijf ook in Tricht de komende week doen. ,,De locatie is nog niet bekend, maar dat laten we zo snel mogelijk weten.’’