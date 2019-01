Dierenasiel haalt 22 verwaarloosde katten uit huis in Rhenoy

Een vrouw leefde daar alleen met al die katten. Haar hele woning wordt deze week leeg gehaald en de vrouw wordt uit haar huis gezet. De koopwoning was zwaar vervuild, zo vertelt Roza Raven van het dierenasiel in Tiel. ,,Op zich zorgde de vrouw goed voor de dieren, maar wel op haar manier.’’ Dinsdag ging Raven voor het eerst kijken in de woning. ,,Er was overal plas en poep. De dieren kregen genoeg te eten en zagen er wel goed uit, maar er is ook sprake van inteelt. Het ergste is: al die katten komen nu in het dierenasiel terecht.’’