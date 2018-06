Drenkeling in Geldermalsen was waarschijnlijk aan het joyriden

Basis­school Malsenburg houdt alle groepen nog een jaar overeind

9 juni BUURMALSEN / TRICHT - De vlag kan uit bij basisschool de Malsenburg in Buurmalsen. Het plan om alleen groep 1 en 2 over te hevelen naar 't Hof in Tricht gaat niet door. Daarmee is de verhuizing niet van de baan. Dat gebeurt nu op 1 augustus 2019, maar dan verkassen alle leerlingen van Malsenburg naar de basisschool in Tricht.