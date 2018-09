Drietal krijgt in beroep hogere straf voor bijna doodsteken wietklant in Deil

Net als de rechtbank vindt het hof bewezen dat de mannen op 15 oktober 2015 een aspirant-koper uit Geldermalsen meenamen in een auto. De koper zou 30.000 euro meenemen voor zes kilo wiet, die hij met een vriend uit Deurne samen had geregeld.

Zwaargewond gevlucht

In de auto kwam het tot een conflict. Er was helemaal geen wiet en het heeft er alle schijn van dat de drie verdachten de koper zijn geld afhandig wilden maken. Er is volgens deskundigen met flinke messen ingestoken op de koper.

Op de Deilsedijk in Deil zagen getuigen de 22-jarige bloedend en zwaargewond wegvluchten uit die auto, die tegen een stoepje of paaltje aanreed. Hij had een klaplong, een kapotte milt en een half doorgesneden slagader in zijn pols. Zijn vriend uit Deurne haalde hem daar op en zette hem af bij een snackbar bij een tankstation in Meteren. Van daaruit werden de hulpdiensten ingeschakeld.