Dubbeldekkers ingericht als stembussen voor West Betuwe

Eerste stemmers melden zich in Beesd: de vrolijk­heid is er al, nu de stemmers nog

8:29 Het mobiele stembureau in een fraaie dubbeldekker bij station Beesd ging woensdagochtend al om 5 uur open. Maar om 7 uur hadden zich pas 2 stemmers gemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen in de toekomstige gemeente West Betuwe: Jan Veldhuizen was de eerste stemmer, Peter van Haaften nummer twee. ,,Het is geen toeval dat we hier zo vroeg waren. We zitten allebei in het stembureau.”