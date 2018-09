Ebi Wassenaar staat steeds gereserveerder tegenover dader moordaanslag

,,Ik vergeef het hem. Maar ik reken het hem wel aan. Dat is de laatste maanden heftiger geworden, nu ik thuis ben. Hij heeft de verantwoordelijkheid die hij had voor andere mensen zo ingevuld. Dat neem ik hem wel kwalijk'', zegt ze in een interview met Annemiek Schrijver voor het programma De Verwondering. Het programma is aankomende zondag om 08.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.



Ze zegt in het interview dat ze gereserveerder tegen de man staat dan in het begin. ,,Tijdens de eerste rechtszitting had ik zo met hem te doen. Maar ik realiseer me steeds meer: hij heeft het wél gedaan.’’ Na een lange periode van revalidatie kwam Wassenaar op 13 april thuis. ,,Vrienden van me zeiden daarna tegen me: nu besef je pas hoe gehandicapt je bent. En dat klopt. Ik kan niet zelfstandig lopen of zelfstandig opstaan. Ik heb eigenlijk 24 uur per dag iemand bij me nodig.’’ Wel kan ze nog goed spreken ,, Het denkvermogen ook nog. Daar ben ik heel blij mee. Mijn identiteit is -voor zover ik dat kan beoordelen - hetzelfde gebleven'