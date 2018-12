FIOD pakt drie verdachten op voor faillissementsfraude en witwassen

Ontsnapte otter uit Beesd teruggevon­den na 'klopjacht’

10 december BEESD/ LEERDAM - Een uit dierenpark De Paay in Beesd ontsnapte otter is teruggevonden in Leerdam. Het dier was uit zijn verblijf geklommen en na een zwempartij in de Linge op onderzoek uitgegaan in de glasstad.