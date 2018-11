Geen drank of mobiel en een rustige A15 en toch een dodelijk ongeval: ‘Ik kan het niet accepteren’

Geen drank, drugs of telefoon

De Werkendammer kon op de strafzitting bij de rechtbank in Arnhem niet verklaren wat er was gebeurd. Hij had niet gedronken, geen drugs gebruikt, was niet met zijn telefoon bezig geweest. Hij werd verrast, zei hij. Aanvankelijk dacht hij dat hij op de linkerbaan had gezeten en dat de andere auto onverwachts vlak voor hem ook naar links was gegaan. Maar uit onderzoek blijkt dat het ongeluk op de rechterrijbaan plaatsvond.



De echtgenote en dochter van de omgekomen man zeggen in hun verklaring dat ze boos zijn geweest op de Werkendammer. Heel boos. ,,Maar je bent ook een mens. We wensen je sterkte en kracht om dit te dragen’’, aldus de echtgenote. ,,Welke straf u ook krijgt, onderga het en ga dan door met uw leven’’, aldus de dochter.



De reacties ontroerden de Werkendammer. ,,Ze hebben met mij te doen. Dat vind ik bijzonder.” Het blijft aan hem vreten dat hij geen verklaring heeft voor het ongeluk. ,,Ik kan niet accepteren dat ik dit niet heb weten te voorkomen.’’