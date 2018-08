Gewapende man (20) uit Rhenoy die schuur wilde opblazen zit nog vast

20-jarige wil schuur met hem erin opblazen in Geldermal­sen en zendt alles live uit

14 augustus GELDERMALSEN - Een 20-jarige man heeft gisteren gedreigd het schuurtje bij zijn woning in de gemeente Geldermalsen te laten ontploffen. Dit alles was via een livestream op Facebook te volgen. Hij is gistermiddag opgepakt door een arrestatieteam, het motief voor zijn daad is nog niet bekend.