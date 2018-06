Het is te duur om de kersen te plukken, dus geeft Roel ze weg

EST - Wie geeft nu zijn kersen gratis weg? Kersenteler Roel Wellner in Rivierenland ziet geen andere mogelijkheid: plukken is geen optie. ,,Het is niet meer rendabel.’’

Een prachtige oude boomgaard heeft Wellner in Est. Met rassen als de Duitse kers, de Varikse Zwarte, de Inspecteur Löhnis, de Wijnkers. ,,Zeventig jaar oud’’, zegt hij trots. ,,Anderhalve hectare.’’

Er is maar één probleem: het kan financieel niet uit om de kersen te plukken.

Proeftuin

Johan Sonneveld, verbonden aan onderzoekscentrum de Proeftuin in Randwijk, stelt dat hoogstamboomgaarden over het algemeen niet rendabel zijn. Niet alleen omdat het erg arbeidsintensief is. Je kunt ze niet zoals laagstambomen beschermen tegen vogels met overkappingen en aan de zijkanten netten. ,,Dat is te ingewikkeld en te kostbaar.’’ Spreeuwen en merels worden verjaagd met lawaai, nep-roofvogels of linten, maar dat is een maatregel die maar tijdelijk werkt.

,,De kersen plukken is economisch niet meer haalbaar’’, zegt Wellner. ,,Spreeuwenverjagers mogen niet meer omdat ze te veel lawaai maken, we hebben last van de Suzuki-fruitvlieg. We mogen niet meer spuiten tegen de insecten. En dan is het product niet meer in orde.’’ Daarnaast zijn vanwege de grote hoogte extra veiligheidsmaatregelen nodig.

Hangen

Voor Wellner zijn de financiële belangen reden om de kersen helemaal niet meer te plukken, maar de vruchten te laten hangen. De kersen die hoog hangen zijn voer voor de vogels, degene die op grijphoogte hangen zijn voor vaste klanten.

Want al heeft hij geen kersen van eigen tuin, Wellener verkoopt bij zijn bedrijf aan de Esterweg wel degelijk kersen. ,,Van mijn zoons, die even verderop een laagstamboomgaard hebben, ook van 1,5 hectare’’, legt hij uit.