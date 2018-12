In Beesd te water geraakte automobilist overleden

Groen Links wordt vijfde partij in formatiebe­spre­kin­gen West Betuwe

13 december GELDERMALSEN - Groen Links wordt de vijfde partij in de toekomstige coalitie van West Betuwe. Na het afhaken van de SGP (gestruikeld over een mogelijk zondagopenstelling van de winkels) zochten Dorpsbelangen, CDA, ChristenUnie en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe nog een partner om in de gemeenteraad aan een meerderheid te komen.