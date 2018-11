Inwoners investeren bijna miljoen in zonnepark Avri Geldermalsen

blog Politiek heeft kansen bij de jeugd

26 november De opkomst bij de verkiezingen in de West Betuwe was met ruim 52 procent best goed. Wie wat pessimistisch is over de deelname van de jeugd aan de lokale politiek had er verstandig aan gedaan om woensdag tijdens de verkiezingsdag in West Betuwe de vele jongeren aan te spreken op de stations in Beesd en Geldermalsen.