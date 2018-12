Inzittende auto toont vuurwapen bij mobieltjes-controle per touringcar op A2

Bij ijsclub De Haar in Enspijk draaien de pompen al warm

8:55 ENSPIJK - Als ze drie pompen openzetten en die dag en nacht laten draaien, staat ‘hun’ weiland bij Enspijk binnen drie dagen onder water. ,,Voorlopig houden we het bij een pomp en die zetten we alleen overdag aan’’, zegt Ries Smits (69) van ijsclub De Haar. ,,Kalm aan, we hebben geen haast’’, vult Jaap van Kranenburg (69) aan.