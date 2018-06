Actie voor Jan na schadeclaim azc-rellen Geldermalsen: 2.000 euro binnen

Nu wordt hij aansprakelijk gesteld voor de schade die er is ontstaan. De gemeente Geldermalsen heeft, zegt zijn vriendin Margreta Janssens, 24.493 euro geclaimd bij de verzekeraar, die het nu via een incassobureau probeert te verhalen op hem. ,,Er zijn vier verdachten veroordeeld voor groepsgeweld’’, zegt Janssens, ,,en die hebben allemaal een brief gekregen. Maar twee zitten in de schuldsanering en één wil niet betalen, dus we zijn bang dat wij er alleen voor opdraaien.’’



Aan twee kanten niet eerlijk, vindt ze: ,,Het is schandalig wat er in Geldermalsen is gebeurd, maar nu wordt iedereen over één kant geschoren. Mijn vriend heeft niets vernield, maar krijgt nu wel de rekening. Er hebben zich misschien 200 mensen misdragen, 60 zijn opgepakt en 27 zijn veroordeeld, maar wij worden nu alleen gepakt. Daarnaast vinden we het eigenlijk niet eerlijk dat de gemeente de verzekering erbij heeft betrokken, en dat de verzekering heeft uitbetaald. De gemeente was risiconemer, en de rechter heeft zelf gezegd dat de gemeente een losgeslagen volkswoede heeft ontketend. Als er honderden mensen op een demonstratie zijn, laat je toch niet één man betalen voor alle schade?’’