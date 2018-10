Lange files door kettingbotsing A15: rijstroken vrijgegeven

Perenbomen van Hakkert krijgen een 'v-hals'

27 september BUURMALSEN - De nieuwe boomgaard van Gijsbert Hakkert is klaar. ,,Er staan 3.400 jonge bomen. Vroeger deden ze er drie dagen over om die in de grond te krijgen. Alles met de hand. Dat gaat nu machinaal in één dag’’, zegt de 43-jarige fruitteler uit Buurmalsen.