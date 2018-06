Lekker weer en Ed Sheeran: McDonald's Geldermalsen in de problemen

,,Op papier hebben we genoeg personeel voor deze dagen, maar er werken hier veel jonge mensen’’, zegt een floormanager die niet met naam genoemd wil worden. ,,Het was lekker weer, dus we hadden veel afmeldingen en ziekmeldingen. Of het daar echt door komt weten we niet honderd procent zeker, want door de nieuwe privacywetgeving mogen we niet vragen waarom mensen zich ziek melden. Maar er zijn altijd mensen die denken: het is lekker weer, ik ga liever naar het strand of iets gezelligs doen. Dat had ik vroeger ook.’’