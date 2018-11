LIVE | Agenda van met hamer geslagen dominee lag in de bus van Wijnand B.

VIDEO Rechtszaak mishande­ling dominee Rhenoy vertraagd, verdachte opgehaald uit Schevenin­gen

13:05 ARNHEM/ RHENOY - De rechtszaak rond de mishandelde dominee Ebi Wassenaar heeft vanochtend vertraging opgelopen. Verdachte Wijnand B. was niet aanwezig bij de inhoudelijke zitting, die om 11.00 uur zou beginnen. Inmiddels is B. opgehaald van een bijzondere zorgafdeling in Scheveningen.