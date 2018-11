LIVE | ‘Burger wordt verplicht een spelfout te maken’

Jongeren: ‘Wel stemmen, anders verlies je recht om mee te debatteren’

12:25 GELDERMALSEN - Niels Jonker uit Beesd stapt vastberaden de verkiezingsbus in die te vinden is op het Stationsplein in Geldermalsen: ,,Natuurlijk ga ik stemmen. Anders verlies je, vind ik, het recht om ergens iets van te vinden en mee te debatteren.’’