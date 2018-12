Man (32) die fataal ongeluk op A15 veroorzaakte door onoplettendheid krijgt werkstraf

In Beesd te water geraakte automobi­list overleden

7:29 CULEMBORG - De bestuurder van een auto die donderdagmorgen in het water belandde langs de Busterweg in Beesd is diezelfde dag nog overleden. Dat meldt de politie. De automobilist zat nog in de auto toen de reddingsbrigade en de brandweer arriveerden en kon maar met moeite uit het voertuig worden gehaald.