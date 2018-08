Nep-agenten in BMW beroven Polen op A15 van 'grote som geld'

Het kan volgens de agent heel goed gaan om een bende die zich specifiek richt op buitenlanders op de snelweg. ,,In juni was er een vergelijkbaar incident met twee mannen uit de Oekraïne op de A2 bij Waardenburg. Ook toen is een groot geldbedrag buitgemaakt.’’ Een specifiek bedrag wil hij niet noemen.



Volgens Van Dalen is het kennelijk in sommige landen niet ongebruikelijk dat agenten in burger auto's langs de kant van de weg zetten. Dat is vermoedelijk ook de reden dat de Oost-Europeanen aanvankelijk geen argwaan hebben als dat in Nederland gebeurt.