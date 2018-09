OM wil zes jaar cel voor drietal na bijna doodsteken 'wietklant' in Deil

Een destijds 22-jarige aspirant-koper was bij de verdachten in de auto gestapt om wiet te kopen. Kort ervoor had hij bij de oudste verdachte een kilo gekocht die kennelijk was bevallen en nu had hij samen met een 23-jarige vriend uit Deurne 30.000 euro geregeld voor nog eens 6 kilo.



Volgens de koper probeerden de ‘verkopers’ hem in de auto dat geld af te troggelen zonder wiet te leveren. Korte ogenblikken nadat de koper bij de verdachten was ingestapt, zagen getuigen hem op de Deilsedijk in Deil bloedend en zwaargewond wegvluchten uit die auto, die tegen een stoepje of paaltje aanreed.