Pianostemmer op de valreep ook in beroep tegen straf voor poging doodslag dominee

Aanvankelijk berustte B. in zijn straf, maar nu het OM in beroep gaat, heeft ook de verdachte besloten in hoger beroep te gaan. Volgens zijn advocaat Jan Peter van Schaik is dat deels om tijd te winnen. ,,Nu heb ik wat meer tijd om deze voor mijn cliënt zeer lastige materie grondig te doorspreken. Misschien kiezen we dan later om alsnog hoger beroep in te trekken.’’



B. sloeg de dominee Wassenaar op 21 november 2017 in haar eigen kerk meerdere keren met een hamer. B. had op internet gezocht op zoektermen als ‘moord met hamer’. In tegenstelling tot wat het OM stelt, bewijst dat volgens de rechtbank niet dat B. 21 november op pad was gegaan met een vooropgezet plan de dominee te vermoorden.