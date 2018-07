PostcodeStraatprijs valt in Meteren: 'De buurman is helemaal hyper'

METEREN - Het staat er echt, in een paginagrote advertentie in de krant: de PostcodeStraatprijs van 25.000 euro per lot is gevallen op 4194 AR in Meteren. Maar dit heuglijke lot is nog niet tot iedereen in De Vesting doorgedrongen.