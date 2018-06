Rijk onderzoekt loskoppelen Rivierenland van de A2

De A2 tussen Deil, 's Hertogenbosch en knooppunt Vught is een knelpunt en dat wordt steeds erger, stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De economische schade zou in 2040 oplopen tot 100 miljoen euro per jaar.

Na een vooronderzoek, komt er een verkenning naar mogelijke oplossingen. Voor de korte en middellange termijn zijn maatregelen bedacht zoals het verbeteren van openbaar vervoer, het stimuleren van spitsmijden of het aanleggen van snelfietsroutes. De conclusie is dat deze maatregelen niet voldoende zijn om de A2 op lange termijn bereikbaar te houden.

Loskoppelen

Komende tijd worden meer verregaande mogelijkheden verkent. Zo komt er een onderzoek naar het verbeteren van onderliggende wegen in de regio. Daarbij is het uitgangspunt dat de ontsluiting en regionale bereikbaarheid van Rivierenland grotendeels losgekoppeld wordt van de A2. Het beter benutten van de brug over de Waal bij Echteld zou daar een belangrijk onderdeel van zijn.

Er worden ook oplossingen verkend zoals een doelgroepstrook voor automatisch rijden en er wordt gekeken naar het maken van een hoofd- en parallelstructuur op de weg tussen Deil en Empel. Ook komt een verbreding naar twee keer vier rijstroken aan de orde.