Strooiwagens in Geldermalsen de weg op tegen plakasfalt

Blokker breidt distribu­tie­cen­trum in Geldermal­sen uit

17 juli GELDERMALSEN - Blokker gaat flink investeren in het distributiecentrum in Geldermalsen. De keten sluit volgend jaar het centrum in Gouda, waardoor vanaf augustus 2019 alle activiteiten in Geldermalsen plaatsvinden. Mogelijk levert dat tientallen nieuwe banen op.