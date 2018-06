Tieners opgepakt op A2 bij Beesd na schietpartij in Eindhoven

De jongens zaten in een auto die bij de beschoten woning was gesignaleerd. In het voertuig werd een vuurwapen aangetroffen. Dat is in beslag genomen.

De woning in Eindhoven werd rond drie uur 's nachts onder vuur genomen. Agenten vonden meerdere hulzen en de gevel van de woning is beschadigd. Ook is er een ruit gesneuveld.

Sporenonderzoek

Er zijn geen slachtoffers gevallen. De aanleiding voor het beschieten van het huis is niet bekend. De politie zal onder anderen de eigenaar van de woning verhoren om hier duidelijkheid over te krijgen.

Forensisch rechercheurs van de politie zijn in de Shakespearelaan bezig met een sporenonderzoek. Dit gaat vermoedelijk tot het einde van de middag duren.

Wonderbelegger

In de beschoten woning aan de Shakespearelaan in Eindhoven woonde de vermeende 'wonderbelegger' Rob van den B. Deze man zou mensen voor miljoenen hebben opgelicht, maar werd niet veroordeeld. Wel is hij veroordeeld voor witwassen en faillissementsfraude.

Later meer informatie.