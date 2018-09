Timo (23) fietst met hond Mito langs randen van Afrika: 'Extreem, daar hou ik wel van'

OM wil zes jaar cel voor drietal na bijna doodsteken 'wiet­klant' in Deil

12 september ARNHEM/ DEIL - Drie mannen van 38, 25 en 23 jaar uit Culemborg hebben 15 oktober 2015 samen een aspirant-koper uit Geldermalsen die voor 30.000 euro wiet dacht te kopen bijna doodgestoken in een auto op de Deilsedijk in Deil. Daarvoor moeten ze ook elk 6 jaar cel krijgen. Dat vindt het Openbaar Ministerie, die dat woensdag in hoger beroep eiste tegen de drie verdachten.