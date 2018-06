Treinverkeer Tiel-Geldermalsen gestremd door omgevallen boom

Update Deel van dorpen mag weer water drinken, Tricht moet nog week wachten

20 juni GELDERMALSEN - Het leidingwater in Geldermalsen en Deil is weer drinkbaar. Dat meldt Vitens. Het water in Tricht en Buurmalsen is nog niet helemaal schoon. Daar moet een deel van de bewoners nog tot en met volgende week woensdag water blijven koken voordat het gedronken mag worden.