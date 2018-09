Vier voertuigen botsen op elkaar op A15: forse schade aan auto's

Nieuwe afvalinza­me­ling in 2019: het wordt krap, maar het kan wel

6 september GELDERMALSEN - Het wordt krap, maar de nieuwe afvalinzameling in Rivierenland gaat zoals gepland op 1 januari in. Dat zegt voorzitter Joost Reus van het dagelijks bestuur van afvalbedrijf Avri donderdag na een vergadering over mogelijk uitstel.