Wereldprimeur langs de A2: elektrisch en klimaatneutraal cremeren

Vier jaar geëist voor smokkel van 32 kilo cocaïne in ananassen

4 mei ARNHEM - Het Openbaar Ministerie wil dat een 42-jarige man voor vier jaar de cel in gaat voor de smokkel van 32 kilo cocaïne vanuit Costa Rica naar zijn fruitbedrijf in Geldermalsen. De in juni vorig jaar aangetroffen drugs waren verpakt in ananassen.