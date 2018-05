Zwaar mishandelde dominee Rhenoy: 'Zielig hoopje mens' hoeft niet de cel in

RHENOY - Dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy, die vorig jaar in haar kerk zwaar werd mishandeld door een pianostemmer, vindt dat die niet de cel in hoeft. ,,In de rechtbank zag ik een zielig hoopje mens. Hij heeft hulp nodig. Niemand heeft er iets aan als hij de cel in moet.’’

Dat zegt de 65-jarige dominee in een interview met RTL Nieuws.

De 50-jarige pianostemmer Wijnand B. uit Tricht sloeg haar november vorig jaar met een zwaar voorwerp op haar hoofd. Wassenaar had hem gevraagd de piano in ‘haar’ hervormde kerk in Rhenoy te stemmen, maar ter plekke stelde B. vast dat dat niet meer mogelijk was. Daarop sloeg hij haar meerdere keren op het hoofd, uit het niets, waarna hij de kerk uit vluchtte. Wassenaar kon niet overeind komen en verloor bij vlagen haar bewustzijn. ,,Mijn grootste angst was op dat moment dat hij terug zou komen om het af te maken.’’

Na anderhalf uur werd ze gevonden.

Compleet andere vrouw

Door de mishandeling werken haar linkerbeen en linkerarm niet meer goed. Praten kost haar moeite, ze is moe en heeft concentratieproblemen.

Sinds half april is ze weer thuis, na maanden in een revalidatiecentrum. ,,De neurochirurg zegt dat ik blij moet zijn dat ik het heb overleefd, maar dat ik het hiermee moet doen. Maar de arts in het revalidatiecentrum zegt dat ik als ik over een jaar een compleet andere vrouw zal zijn dan nu.’’

Eind maart bezocht Wassenaar de rechtszaak. B. was daar ook. ,,Het is een zielig hoopje mens’’, dacht ze. En dat gevoel blijft. Ze heeft vooral medelijden. ,,Het was een schreeuw om aandacht. Zijn moeder was eerder dat jaar overleden. Zij zorgde voor hem en hij wist niet hoe hij zonder haar verder moest. B. zei eerder tegen een aantal mensen dat hij iemand moest vermoorden om in de gevangenis te kunnen komen. Daar zou dan voor hem gezorgd worden.’’

'Verkeerd moment, verkeerde persoon'

Quote Ik ben heel blij dat ik nog leef. Of ik ooit mijn ambt weer kan uitoefenen, weet ik niet Dominee Ebi Wassenaar Achteraf blijkt dat B. voor de ontmoeting in Rhenoy op internet heeft gezocht naar informatie over hoe hij iemand met een hamer kon vermoorden. ,,Dat is heel confronterend om te horen. En ik was dus op het verkeerde moment met de verkeerde persoon. Het was niet specifiek tegen mij gericht.’’ Na de mishandeling is B. naar zijn tante gegaan in Wadenoijen waar hij een hartstilstand kreeg. Hij werd gereanimeerd en lag wekenlang in coma. Pas half maart kon hij worden verhoord.



De rechter moet nog uitspraak doen, maar B. hoeft van Wassenaar geen straf te krijgen. ,,Ik vind dat hij geholpen moet worden. Natuurlijk ben ik verdrietig en heb ik dagen waarop ik denk: wat heeft hij ons aangedaan? Maar ik voel geen agressie, geen wraakgevoelens. Zijn schreeuw om hulp rechtvaardigt niet dat hij mij heeft neergeslagen. Maar ik voel wel compassie.’’