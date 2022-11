‘Goedkope folie’ op ramen zodat verwarming niet hoog hoeft: dat scheelt flink op de energierekening

Levert Piet (75) gas terug? Zijn energiere­ke­ning zegt van wel: ‘Hebben toch echt geen gasbel in de tuin’

Dat de slimme meter soms gekke standen aangeeft, is inmiddels wel bekend. Maar de 75-jarige Piet Elshof uit Zevenaar keek toch wel heel raar op toen hij in een periode van een paar maanden geen gas verbruikt had, maar had teruggeleverd.

14 november