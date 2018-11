160 miljoen euro voor onderzoek naar waterberging in Lob van Gennep

Geluksbren­ger Ron Klemann zet heel Gennep in beweging met Expeditie V

22 november GENNEP - ,,Ze noemen mij ook wel de geluksbrenger’’, zegt Ron Klemann met de zekerheid van een winnaar. Klemann weet dat een gezond leven, met voldoende beweging, uitgebalanceerde voeding en goede sociale contacten de basis is voor geluk. En in die betekenis klopt zijn stoere opmerking. Want Klemann is al jaren actief voor Gennep doet mee.