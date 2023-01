19 vrijwilligers snel aan de slag als energiecoach in Gennep

Inzicht geven in het efficiënt gebruiken van apparatuur en ruimtes, dat is het doel van de coaches. Gevolg moet zijn dat inwoners geld in de zak houden, doordat ze minder energie verspillen. En dat is prettig in een tijd van torenhoge energieprijzen.

Bij een wervingsactie voor coaches meldden zich vorig jaar de negentien mensen. Een aantal van hen heeft al een training gekregen, de anderen volgen deze maand waarna ze snel aan de slag kunnen.

Energiecafé Mook en Middelaar

Het is de bedoeling om een stichting in het leven te roepen die zelfstandig opereert, maar wel ondersteuning van de gemeente Gennep krijgt. Werving en training van de vrijwilligers en het opzetten van de stichting wordt begeleid door Energiecafé Mook en Middelaar dat veel ervaring heeft met energieprojecten.

In die gemeente kregen de afgelopen jaren al honderden inwoners tips over duurzaamheid en energiebesparing. Vrijwilligers werken er ook samen met de gemeente, vragen samen subsidies aan en houden spreekuren.

Ook in de gemeente Land van Cuijk zijn energiecoaches actief. Daar is al gebleken dat inwoners vaak honderden euro’s per jaar kunnen besparen door de tips van de coaches ter harte te nemen.

185 offertes isolatiemaatregelen

Het aanstellen van energiecoaches is niet de enige maatregel die de gemeente Gennep neemt om controle over de energiekosten te houden. Zo werd eind vorig jaar in Gennep-Zuid een informatieavond gehouden over woningisolatie en aardgasvrij wonen. Daar kwamen zestig mensen op af. Van tevoren waren bij vijf woningen energiescans uitgevoerd om pijnpunten te ontdekken, zodat er gerichte adviezen gegeven konden worden.

Verder kregen alle woningeigenaren uit de gemeente een brief waarin ze gewezen werden op de mogelijkheid energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren door een bedrijf tegen een gunstig tarief. Inmiddels hebben 185 inwoners een offerte aangevraagd voor isolatiemaatregelen.

Mogelijk warmtenet in twee wijken

De gemeente Gennep heeft verder een bedrijf ingeschakeld om te onderzoeken of aanleg van een warmtenet in Gennep-West en de Vogelbuurt zinvol is. Bij zo’n (gasloos) warmtenet staat bij de wijk een centrale warmtebron die zo’n beetje hetzelfde werkt als de centrale verwarmingsinstallatie thuis. Die warmt water op dat via buizen naar de woningen stroomt. In elk huis staat dan weer een kleinere installatie die de bewoners kunnen bedienen.

In de wijken staan veel huurwoningen van woningcorporatie Mooiland. Dat maakt het volgens de gemeente Gennep eenvoudiger om het warmtenet te realiseren, als blijkt dat het haalbaar is.

