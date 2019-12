A77 wordt komend weekend compleet afgesloten, werk is bijna halverwege

Aan de A77 wordt al weken gewerkt. Momenteel ligt de rijbaan van Rijkevoort richting Duitsland eruit. Verkeer richting Duitsland wordt over de andere rijbaan geleid.



Daar is de weg gesplitst en geldt een lagere maximumsnelheid: 70 kilometer per uur. De twee rijrichtingen zijn gescheiden met zogenoemde barriers.



Vanaf het genoemde weekend in december wordt de andere rijbaan aangepakt. Om de werkzaamheden te verplaatsen is volgens Rijkswaterstaat een weekendafsluiting nodig.



Verkeer richting Duitsland wordt omgeleid via Arnhem (richting Keulen via A50/A12 Oberhausen) en via Venlo (A73). Verkeer richting Gennep vanaf A77 kan volgens Rijkswaterstaat beter omrijden via afrit Boxmeer (3) over de N261 naar Oeffelt, en dan via de N264 naar Gennep. Vanaf de A73 is afrit Haps (5) een optie, ook via de N264.