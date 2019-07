,,Ik ben hongerig naar Gennep. In Gennep is genoeg te doen’’, zegt Peter de Koning nog voordat hij de ambtsketen van Gennep omdoet in 2012. Een aanpakker van VVD-huize die een stevige discussie niet uit de weg gaat. ,,Maar dan is het wel einde discussie en uitvoeren geblazen. Ik hou van doorwerken.”



Met dat credo bestijgt de westerling zijn troon. Opgegroeid onder de rook van Rotterdam is de maatkostuumdrager gewend om de mouwen op te stropen en aan te pakken. De doener weet dan ook al dat hij een sturend type is. In een interview met deze krant zegt hij in juni 2012: ,,Ik wil ook altijd mensen helpen om goede beslissingen te nemen. Vroeger, toen ik in de verzekeringen zat, ben ik ook een tijd trainer-opleider geweest. Dat coachen, begeleiden zit in me.”