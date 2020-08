Agenten beleven bizarre nacht in Gennep: ‘lachgasjongen’ ontsnapt door ongeluk

Improvisa­tie­ter­ras aan de Niers blijkt een succes: decor van grazende koeien en voor sommigen een plons

13 augustus GENNEP - Uit de categorie terrassen die vanwege de coronacrisis geïmproviseerd werden, is dit toch wel een fraaie. Hier bij Babbels in Gennep drink je je koffie met de kademuur van historisch Gennep in de rug, een koel briesje over de Niers maakt het ook deze dagen aangenaam. Met wat geluk krijg je er een decor van grazende koeien aan de overkant bij.