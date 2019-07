Alweer een Zeeman die de deuren sluit: dit keer in Gennep

Asbest vrijgeko­men bij brand in schuur Siebenge­wald

5 juli SIEBENGEWALD - Een schuur bij een woning aan de Gochsedijk in Siebengewald is vrijdag aan het begin van de avond volledig door vuur verwoest. Daarbij is volgens de brandweer asbest vrijgekomen die in de directe omgeving van de schuur is neergekomen, op het terrein van de eigenaar en op dat van de buren.