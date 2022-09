Ambulance nodig? In Ven-Zelderheide is dat nog steeds een probleem

VEN-ZELDERHEIDE - Het blijkt erg lastig te zijn voor ambulances om op tijd te zijn bij spoedgevallen in de gemeente Gennep. Vooral in Ven-Zelderheide is het probleem groot. Het CDA vindt dat er actie moet worden ondernomen.

Ambulances moeten, is de afspraak, binnen een kwartier bij de patiënt-in-nood zijn. Dat is de tijd tussen de melding en het arriveren van de ziekenauto. In de gemeente Gennep wordt die norm in 88 procent van de gevallen gehaald. In 12 procent van de gevallen dus niet.

Landelijk is afgesproken dat het in 95 procent van de gevallen moet lukken. Gennep heeft dus een inhaalslag te maken. Vooral in Ven-Zelderheide, waar één op de vier ambulances te laat komt. Dat wil overigens niet zeggen dat dat meteen ernstige consequenties heeft.

Geen verrassing

De cijfers komen niet als een verrassing. Al jaren zijn de aanrijtijden onderwerp van discussie. Eigenlijk sinds de ambulancepost in Gennep in 2018 ophield te bestaan. ,,Maar er zit nu een stijgende lijn in de prestaties”, zegt burgemeester Hans Teunissen.

Hij houdt een lijntje open met de ambulancedienst, zegt hij. ,,Om te kijken hoe we constant voor een verbetering van de aanrijtijden kunnen zorgen.”